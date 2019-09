Brandende wasmand zet appartement onder dichte rook Kristof Pieters

15 september 2019

00u53 0 Sint-Niklaas In een appartement in het Koningin Fabiolapark brak zaterdagavond brand uit. Het vuur ontstond aan een wasmand en zorgde voor een zware rookontwikkeling.

De hulpdiensten werden rond 18.30 uur opgeroepen naar een van de flatgebouwen on het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. Bewoners van een appartement op de achtste verdieping stelden een hevige rookontwikkeling vast in hun flat. Brandweer, politie een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse terwijl een aantal bewoners uit schrik al op eigen houtje het gebouw verliet. Gelukkig was de situatie snel onder controle. De bewoners hadden de brandende wasmand zelf al grotendeels kunnen doven voor de aankomst van de brandweer. Die moest enkel nablussen en het appartement verluchten. Niemand raakte gewond en iedereen kon snel weer naar zijn woning. De oorzaak van de brand kon niet onmiddellijk achterhaald worden maar was naar alle waarschijnlijkheid accidenteel.