Brandalarm en brandgeur in appartement: brandweer zoekt tevergeefs naar oorzaak Kristof Pieters

22 juli 2020

22u54 0 Sint-Niklaas De brandweer van de post Sint-Niklaas werd woensdagavond omstreeks 20.45 uur opgeroepen voor een brandgeur in een appartementsgebouw in de Dalstraat in Sint-Niklaas.

Bij aankomst van de hulpdiensten weerklonk er een luid brandalarm in het gebouw, maar er bleek geen enkele bewoner van de 3 appartementen aanwezig te zijn. Via een raam dat open stond op de eerste verdieping kon de brandweer zich een toegang verschaffen tot het gebouw. Er was een lichte brandgeur waarneembaar, maar visueel kon er geen brandhaard gevonden worden. Zelfs na een grondige controle met een warmtebeeldcamera kon de bron van de brandgeur gevonden worden. Ook een controle in de naastgelegen panden bleef negatief. Wat de oorzaak van de brandgeur en het alarm was bleef een raadsel.