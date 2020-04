Brandalarm door vergeten kookpot op fornuis Kristof Pieters

19 april 2020

12u53 0 Sint-Niklaas De brandweer van Sint-Niklaas moest het voorbije weekend enkel keren uitrukken voor kleine brandjes. Gelukkig waren de gevolgen telkens minimaal.

Vrijdag kregen de hulpdiensten een oproep binnen voor een brandalarm in een huis in de Spoorweglaan. Ter plaatse bleek er een pot met water op het vuur te blijven staan zaan. De schade bleef beperkt tot brandgeur. De brandweer ventileerde het gebouw.

Nog vrijdag kwam er ook een melding binnen van een brand in de Bekelstraat. Na onderzoek bleek het om een vuurkorf te gaan in de tuin van de buren. De brandweer kwam ter plaatse maar moest niet ingrijpen.

Tot slot belden bewoners uit de Beekstraat in de nacht van vrijdag op zaterdag de hulpdiensten voor het aanhoudend gepiep van rookmelders. Die bleken in de tuin van een huis in aanbouw te liggen. De politie kwam ter plaatse en haalde de batterijen uit beide toestellen.