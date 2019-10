Brand richt zware schade aan in woning, zoon loopt rookintoxicatie op Kristof Pieters

31 oktober 2019

01u19 2 Nieuwkerken/Vrasene In een woning op de hoek van de Kriekelaarstraat en de Vlasbloemstraat, pal op de grens van Nieuwkerken en Vrasene, heeft woensdagavond een brand op de zolderverdieping gewoed. De bewoners, een koppel en hun zoon, konden de woning tijdig verlaten maar de zoon liep wel een rookvergiftiging op.

Het vuur ontstond aan een bed in een slaapkamer op de bovenverdieping. Bij aankomst van de opgeroepen hulpdiensten was er reeds een hevige rookontwikkeling. De brandweer kon nipt voorkomen dat de brand uitslaand werd. De zoon van de bewoners liep een rookintoxicatie op en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De schade aan de bovenverdieping van de woning is groot. De oorzaak is nog niet duidelijk maar het gaat wellicht om een accidentele brand.