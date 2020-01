Bouwteams gezocht voor collectief wijkrenovatieproject ‘Sint-Niklaas renoveert’ JVS

03 januari 2020

11u42 0 Sint-Niklaas De stad start met een collectief wijkrenovatietraject in drie wijken in Sint-Niklaas. Inwoners krijgen daarbij begeleiding tijdens de hele renovatie. RenoseeC, de renovatiebegeleider, heeft een open oproep gelanceerd in samenwerking met de Confederatie Bouw en de Bouwunie om aannemers, installateurs en architecten mee te betrekken.

In november werd het collectief renovatieproject opgestart in de Gazometer-, Driekoningen- en Watermolenwijk. Bedoeling is om in die drie wijken zoveel mogelijk huizen te renoveren tot gezondere en meer energiezuinige en duurzame woningen. Inmiddels hebben 65 eigenaars van woningen zich aangemeld. De werken aan de woningen gebeuren in 2020 en 2021.

RenoseeC, de renovatiebegeleider, heeft nu een open oproep gelanceerd in samenwerking met de Confederatie Bouw en de Bouwunie. RenoseeC gaat bouwteams samenstellen van aannemers, onderaannemers, installateurs en architecten om het collectief wijkrenovatieproject vorm te geven. Geïnteresseerde bouwteams kunnen zich inschrijven tot midden januari.

Meer informati op de website van RenoseeC en op de website van de stad.