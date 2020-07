Bouwbedrijf beroofd op eigen werf van nieuwe kantoren: “Voor 10.000 euro aan werkmateriaal kwijt” Kristof Pieters

17 juli 2020

15u57 9 Sint-Niklaas Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken op een werf van bouwbedrijf Tifre aan de Koningin Astridlaan in Sint-Niklaas. Ze gingen aan de haal met alle gereedschappen die ze konden dragen. “Het gaat om werkmateriaal dat we normaal vervoeren in twee tot drie bestelwagens”, zucht zaakvoerder Frederik Smet. Hij schat de totale waarde op zo’n 10.000 euro en looft nu een beloning uit voor wie een gouden tip kan aanbrengen.

De diefstal werd vrijdagochtend vastgesteld toen arbeiders van Tifre aan de slag wilden gaan op de werf. “We hadden alle gereedschappen binnen opgeslagen in een afgesloten ruimte”, legt Frederik Smet uit. “Nog maar recent zijn alle nieuwe ramen geplaatst op de bovenverdieping en dus hadden we daar het werkmateriaal gestockeerd. De dieven hebben echter een zijdeur aan de achterzijde opengebroken. Ze moeten de werf geobserveerd hebben. Er is nog maar net steenslag aangebracht op de oprit. Daarvan hebben ze gebruik gemaakt om met hun voertuig tot aan de achterkant te rijden.”

Alleen topmerken

De dieven gingen aan de haal met een grote hoeveelheid gereedschappen waaronder boormachines, laser, nietpistolen, slijpschijven, schroefmachines, enz. “Allemaal van topmerken zoals DeWalt en Makita”, vervolgt Frederik. “We hebben al een voorzichtige schatting gemaakt van de waarde en komen al snel aan 10.000 euro. Eén machine was gloednieuw en nog nooit uit de koffer geweest. Ze hebben alles meegenomen wat ze konden dragen. De heel zware machines zoals een compressor en hogedrukreiniger hebben ze laten staan. Mogelijk waren de dieven met een bestelwagen of toch minstens een stationwagen, want het gestolen materiaal is de standaarduitrusting voor omgerekend twee tot drie bestelwagens. Dat krijg je niet in de koffer van een gewone auto.”

Op de hoede

De diefstal gebeurde op een werf die eigendom is van het bouwbedrijf Tifre. “We zijn de voorbije jaren fors gegroeid en hebben dit pand gekocht om er onze kantoren in onder te brengen”, legt Frederik uit. “Onze productieafdeling blijft in het Industriepark-West en daar worden alle dagen ook alle bestelwagens veilig gestald. Die magazijnen zijn uitgerust met camera’s en alarmsystemen. We zijn namelijk erg op onze hoede voor diefstallen. Het is een tijdje stil geweest maar de laatste tijd wordt er opnieuw veel werkmateriaal gestolen, meestal uit bestelwagens. We waren er donderdag nog over aan het praten en hebben het personeel gevraagd om alert te zijn. Wie had durven vermoeden dat dezelfde avond of nacht dieven ons materiaal zouden komen stelen… Het is de eerste keer in 20 jaar dat we beroofd worden.”

Beloning uitgeloofd

Frederik Smet koestert weinig hoop dat hij nog iets zal terugzien van het materiaal maar heeft toch een oproep gedaan op sociale media. Hij looft een beloning uit van 500 euro voor wie een gouden tip kan bezorgen. “Ik heb zelf al navraag gedaan in de buurt maar niemand heeft iets gezien of gehoord en de meeste bewakingscamera’s staan op de eigen oprit gericht en niet op de omgeving. We zitten hier echter langs de N70 waar toch wel wat passage is en daarom hopen we dat iemand iets gezien heeft in het voorbijrijden. Tegelijk wil ik collega’s waarschuwen om goed uit te kijken. Het gaat hier om een professionele bende die niet lukraak een werf heeft uitgekozen maar ons goed in de gaten heeft gehouden.”

Wie iets verdacht gezien heeft of een tip kan geven die leidt naar de daders of het gestolen materiaal, kan dit melden via de facebookpagina van het bedrijf.