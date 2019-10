Bouw nieuwe zorgsite in Nieuwkerken van start Joris Vergauwen

14 oktober 2019

18u39 0 Sint-Niklaas De bouw van een grootschalige, nieuwe zorgsite in Nieuwkerken is van start gegaan. Tegen 2022 komt er een nieuw woonzorgcentrum met 120 kamers, een dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en 30 flats van Zorgpunt Waasland, samen met een buitenschoolse kinderopvang voor 75 kinderen. Het hele project kost 26 miljoen euro.

Na De Spoele in de Lamstraat, Herfstrust in Belsele en De Gerda in het Gerdapark is dit het vierde nieuwe woonzorgcentrum in Sint-Niklaas. In totaal is er zo’n 2,5 hectare beschikbaar aan Turkyen in Nieuwkerken, nadat het OCMW in 2016 al extra gronden aankocht. De nieuwe zorgsite moet zacht overgaan in het nabijgelegen parkgebied. Een eigentijds, duurzaam bouwproject is het doel, met een inplanting die ver af staat van de typische hoogbouw met grote parkings rond.

Groen karakter versterken

De nieuwe site zal bestaan uit vier kleinschalige paviljoenen rond twee pleinen. Ook de terrassen, tuintjes en een petanquebaan zullen uitgeven op de pleinen. Het paviljoen vooraan vormt het kloppend hart van de campus: daar krijgen het lokaal dienstencentrum, het dagverzorgingscentrum, het onthaal van het woon-zorgcentrum, een ruime cafetaria in bistrosfeer en een polyvalente zaal een plaats. Parkeren gebeurt ondergronds.

“Stad & OCMW investeren bijna 26 miljoen euro in de nieuwe zorgsite”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) toe. “De Nieuwkerkenaren en het noordelijk deel van Sint-Niklaas krijgen er een ruim zorgaanbod voor jong en oud voor in de plaats. Bovendien zal deze nieuwe site het dorpse en groene karakter van Nieuwkerken versterken.”

“Levendige omgeving”

In Nieuwkerken moet de aanwezigheid van verschillende generaties op de site voor een mooie dynamiek zorgen. Naast de ouderenvoorzieningen komt er immers ook een grote buitenschoolse kinderopvang. “De contacten tussen jong en minder jong zullen van de site een boeiende levendige omgeving maken. De nabijheid van de bibliotheek en de academie en het speelbos zijn eveneens een pluspunt. De kleinschaligheid en de inplanting van de gebouwen in het groene parklandschap, met heel wat wandel- en fietspaden, versterken het dorpse en groene karakter van Nieuwkerken”, aldus Zorgpunt Waasland-voorzitter Maxime Callaert (N-VA).

Intussen zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van de nieuwe zorgsite. Tot eind oktober loopt er nog een archeologisch onderzoek naar restanten uit de laat-Romeinse tijd. Tegen 2022 moeten het nieuwe woon-zorgcentrum en seniorenflats klaar zijn, zodat de bewoners van het huidige rusthuis naar de nieuwbouw kunnen verhuizen. Het huidige Populierenhof gaat daarna tegen de vlakte, nadien wordt het park verder aangelegd.