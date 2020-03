Boodschappendienst voor kwetsbare inwoners van start: “In elke stadswijk willen we mensen bijstaan” Joris Vergauwen

15 maart 2020

11u46 60 Sint-Niklaas Om inwoners de komende weken te helpen, is in Sint-Niklaas het initiatief ‘Boodschappendienst Sint-Niklaas voor kwetsbare personen’ opgestart. Na enkele dagen hebben al bijna 150 inwoners zich geëngageerd om in één van de stadswijken aan de slag te gaan.

Solidariteit, dat woord zal de komende weken nog vaak terugkomen. Voor intussen al bijna 150 Sint-Niklazenaren geldt: ‘Geen woorden maar daden’. Zij zetten hun schouders onder het initiatief ‘Boodschappendienst Sint-Niklaas voor kwetsbare personen’. De voorbije dagen is er al intensief gewerkt aan een manier om zoveel mogelijk kwetsbare mensen te bereiken, voor wie het de komende weken moeilijk wordt om aan de nodige levensmiddelen te geraken.

5.000 tachtigplussers

In Sint-Niklaas is de groep 65-plussers vandaag met zo’n 19.000, zowat een vijfde van de bevolking dus. Daarvan zijn er zo’n 5.000 80-plussers. Uit een onderzoek van de stad in 2017 bleek dat een overgrote meerderheid van die 80-plussers over de nodige hulp kan beschikken in het huishouden en voor de boodschappen. Maar zorgwekkend was dat de stad zo’n 10 procent van de 80-plussers niet kon bereiken. Het gaat dus om enkele honderden oude mensen die in een groot sociaal isolement leven.

Coördinator in elke stadswijk

Het is één van de doelgroepen die de ‘Boodschappendienst Sint-Niklaas kwetsbare personen’ de komende weken wil bereiken en ondersteunen. “Maar het zullen niet alleen ouderen zijn die hulp kunnen gebruiken. Er zijn nog veel meer mensen die het moeilijk hebben om boodschappen te doen. We willen voor die kwetsbare inwoners een oplossing aanreiken. Daarom is het de bedoeling om in alle stadswijken iemand als coördinator aan te stellen om die mensen te bereiken”, vertelt initiatiefnemer Igor Praet (27). “Omdat niet iedereen actief is op de sociale media gaan we in de stadswijken briefjes verspreiden. We zijn bezig met een boodschappenlijst die samen met de briefjes worden bezorgd in de brievenbussen. Kwetsbare inwoners kunnen ons telefonisch contacteren, om alles praktisch te regelen.”

De komende dagen wordt alles verder praktisch uitgewerkt, om in de loop van de komende week te kunnen opstarten. “Het is veel werk, maar gelukkig is er al een groot engagement. Ook veel studenten zijn nu thuis en willen zich op een waardevolle manier inzetten. Dit zou echt kunnen uitgroeien tot een heel mooi verhaal, als we er met veel mensen samen onze schouders onder zetten.”

Intussen heeft de Vlaamse overheid ook bekendgemaakt dat er een gratis vrijwilligersverzekering is voor iedereen die andere mensen bijstaat de komende weken.

Wie zich in Sint-Niklaas wil engageren, kan terecht bij de Facebookgroep ‘Boodschappendienst Sint-Niklaas voor kwetsbare personen’. Er is ook een centraal telefoonnummer voor de boodschappendienst: 0471/37.60.80, elke dag bereikbaar tussen 9 en 16 uur.

