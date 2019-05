Bond Moyson organiseert infobeurs voor mensen met kanker JVS

27 mei 2019

19u07 0 Sint-Niklaas Op maandagavond 3 juni organiseert ziekenfonds Bond Moyson voor het eerst een praktische infobeurs voor mensen met kanker in Sint-Niklaas. Het initiatief brengt deze doelgroep op één avond en op één locatie in contact met diverse professionals. “Want vaak hebben patiënten geen energie meer om uit te pluizen op welke tegemoetkomingen ze recht hebben of welke hulp ze kunnen krijgen.”

“Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt, heb je veel zorgen en veel vragen. Naast de behandeling zelf moet er nog heel wat worden geregeld. Daar willen we zoveel mogelijk antwoorden op bieden. Maar we houden het kort. We willen kankerpatiënten en hun omgeving een tijdrovende, vermoeiende zoektocht met vele infosessies besparen”, klinkt het bij Bond Moyson.

Tijdens de infobeurs zijn er verscheidene experten aanwezig. Die geven een antwoord op heel uiteenlopende vragen: op welke terugbetalingen en tegemoetkomingen heb ik recht? Op welke extra hulp kan ik rekenen voor het huishouden? Wat zijn de mogelijkheden als mantelzorger qua werkonderbreking? Wat kan ik zelf doen om de behandeling en het herstel zo goed mogelijk te ondersteunen? Zijn er interessante activiteiten met lotgenoten in mijn buurt? Aan de hand van korte lezingen van 20 minuten worden een hele reeks thema’s in de kijker gezet.

De infobeurs vindt plaats op maandagavond 3 juni, van 18 tot 21 uur. De lezingen zijn vrijblijvend bij te wonen. De toegang is gratis, zowel leden van Bond Moyson als van andere ziekenfondsen zijn welkom. Het vindt plaats in het gebouw van Bond Moyson, Leopold II-laan 20 in Sint-Niklaas.