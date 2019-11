Boete na dodelijk arbeidsongeval van jonge dakwerker bij instorten puntgevel Nele Dooms

De Dendermondse rechter heeft een boete van 3.000 euro uitgesproken voor het dodelijk arbeidsongeval, waarbij de jonge dakwerker Jens M. het leven liet. Zijn oom Kjell M. en diens dakwerkersbedrijf stonden daarvoor terecht. De negentienjarige Jens raakte in oktober 2016 verpletterd onder de puntgevel van een dak in de Kuildamstraat in Sint-Niklaas.

Het was een pijnlijk proces voor de Dendermondse rechtbank. Aan de zijde van de burgerlijker partij zat de moeder van slachtoffer Jens M.. Aan de andere kant, op het beklaagdenbankje, haar schoonbroer Kjell M.. Die was met zijn bedrijf gedagvaard door het parket wegens “onzorgvuldig handelen”, waardoor het arbeidsongeval in de Kuildamstraat in Sint-Niklaas zich op 24 oktober 2016 kon voordoen. Voor alle betrokkenen was de zaak bijzonder emotioneel.

Nalatigheid

Jens M., het neefje van Kjell M., was sinds ruim drie jaar (samen met zijn vader) actief in het aannemingsbedrijf van Kjell M. In Sint-Niklaas stonden ze in voor de renovatie van een dak van een oude woning. “Omdat het dak er erger aan toe bleek te zijn dan aanvankelijk gedacht, moest het afgebroken worden en volledig opnieuw gezet”, schetste de openbaar aanklager de feiten. “Jens en zijn vader gingen daarvoor aan de slag. Toen ze de balken van het dak aan het doorzagen waren, stortte echter de achtergevel in. Jens kwam onder het puin terecht en raakte zwaar gewond. Hij werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar overleed daar aan zijn verwondingen.”

Volgens het openbaar ministerie was er “ondoordacht met de werken begonnen en was het gebouw onvoldoende gestabiliseerd om het dak af te breken”. Kjell M. en zijn bedrijf werden “nalatigheid” verweten, zodat de verantwoordelijkheid voor de dood van de jongeman bij hen kwamen te liggen.

Te laat

Kjell M. was altijd blijven volhouden dat hem geen schuld treft aan de dood van zijn neef. Volgens zijn advocaat gaat het om “een spijtig ongeval”. “Het was die bewuste dag niet eens de bedoeling geweest dat er aan het dak zou gewerkt worden”, klonk het. “Er was afgesproken dat alleen de vloer onder het dak afgebroken werd en vervolgens iedereen naar huis zou gaan. Mijn cliënt verliet even de werf en toen hij wat later terug kwam, zag hij dat ze toch bezig waren aan de nok van het dak. Hij probeerde dat nog te stoppen, maar het was te laat en de puntgevel stortte in.”

Bij de nabestaanden van Jens was die uitleg in het verkeerde keelgat geschoten. De openbaar aanklager had een celstraf van 6 maanden gevorderd, maar die legde de rechtbank niet op. Er werd alleen een boete uitgesproken.