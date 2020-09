Bloemkunstenaar Daniel Ost decoreert kerkje van Sombeke voor doop van kleinzoon Joris Vergauwen

13 september 2020

15u21 0 Sint-Niklaas Het kleine, pittoreske kerkje van Sombeke werd het voorbije weekend op een bijzondere manier ingericht. Het kerkje baadde in bloemen- en plantenpracht voor de doopplechtigheid van Gérard Callaert, de kleinzoon van bloemkunstenaar Daniël Ost.

“Het is niet mijn bedoeling om uit te pakken. Dit is gewoon mijn manier om te spreken.” En of de Sint-Niklase bloemkunstenaar Daniël Ost iets wilde zeggen aan zijn kleinzoon Gérard, het zoontje van zijn dochter Nele en haar man Yann Callaert.

Hij had het kerkje in het vredige dorp bijzonder smaakvol ingericht, met de eerste herfstige kleuren en een aantal speciale bloemen. Zo was de doopvont gedecoreerd met lotusbloemen. Heel symbolisch. “De lotus is de bloem van Boeddha. Ze wordt ook wel de ‘flower of the smelly mud’ genoemd, omdat de lotusbloem geworteld is in de modder, maar langzaam naar boven groeit en in alle glorie openbloeit in de zuivere, open lucht. Het is ook de link tussen Oost en West. De bloemen- en plantenstukken in de kerk zijn dan weer gemaakt van wat ik in de tuin en in de natuur heb aangetroffen. Zo kan mijn kleinzoon later zien dat hij gedoopt is aan de rand van de herfst.”