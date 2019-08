Blauwalg maakt einde aan zomervakantie op De Ster: alle waterrecreatie verboden JVS

26 augustus 2019

13u35 0 Sint-Niklaas In de zwemvijver van provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is maandagmiddag een zwemverbod ingesteld. In het water van de vijver is de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld, bacteriën die een gezondheidsrisico voor zwemmers betekenen. Meteen is de zomervakantie op De Ster al een beetje voorbij.

Net als vorig jaar, toen op 22 augustus al, krijgt recreatiedomein De Ster ook deze zomer af te rekenen met blauwalgen. Het recreatiedomein heeft meteen een zwemverbod ingesteld. En het is niet alleen zwemmen dat tijdelijk onmogelijk is op De Ster, meteen is álle waterrecreatie er tijdelijk opgeschort. “Ook wateractiviteiten als het aquapark, de roeiboten, de pedalo’s, zelfs pootjebaden, zijn verboden”, klinkt het.

Het is een domper, met het mooie weer in deze laatste week voor het begin van het schooljaar. “Maar er is niks aan te doen. We weten ook niet wanneer de waterkwaliteit opnieuw in orde is. Het gaat een tijdje duren. Het is de natuur zelf die dit moet oplossen, daar kunnen wij niks aan veranderen”, stelt De Ster-directeur Pieter Debaets. “We zullen volgende week nieuwe testen laten uitvoeren om de waterkwaliteit te bepalen, maar het is absoluut onduidelijk hoe lang het verbod op zwemmen en waterrecreatie van kracht zal zijn. De vakantie is alleszins voorbij op De Ster.”

Risico

Contact met de drijflaag of het inslikken van het besmette zwemwater kunnen naast irritatie van de ogen en de huid ook hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts en oog-, oor- en keelirritaties veroorzaken. Blauwalg komt in warmere periodes in stilstaand water voor. “We zijn in de zomer één van de laatste zwemvijvers in Vlaanderen die hiermee te kampen krijgen. Dat komt omdat we in vergelijking met andere recreatiedomeinen een diepere waterput hebben. Maar goed, net als vorig jaar zijn we nu ook slachtoffer. We zetten nu meteen de hele strandzone af met nadarhekken en rood lint en we plaatsen informatieborden. We melden het ook aan de toegangen dat waterrecreatie onmogelijk is.”