BinckBank Tour passeert maandag in Sint-Niklaas JVS

07 augustus 2019

16u55 0 Sint-Niklaas Op maandag 12 augustus gaat de BinckBank Tour van start in Beveren. Het peloton van de WorldTour-rittenkoers passeert die dag ook in Sint-Niklaas.

Komende maandag 12 augustus gaat de BinckBank Tour van start in Beveren. Het is de enige, meerdaagse WorldTour-wedstrijd in België en Nederland. Heel wat toprenners verschijnen aan de start, van Tim Wellens, Tiesj Benoot, Alberto Bettiol, Sep Vanmarcke, Lars Boom en Philippe Gilbert tot Zdenek Stybar, Dylan Groenewegen, Laurens De Plus en Xandro Meurisse.

De eerste rit gaat van Beveren naar Hulst. Het parcours loopt ook een stuk over het grondgebied van Sint-Niklaas. De renners komen vanuit Beveren via de N70. Aan De Ster slaan ze af richting Bellestraat en dan verder via de Grote Heimelinkstraat, Vlasstraat en N451 naar Nieuwkerken en Vrasene.

Er zijn twee doortochten van het peloton op dit parcours, tussen 12.35 en 13.20 uur. Op het moment van de doortochten wordt het verkeer voor korte tijd stilgelegd. Op het parcours geldt eenrichtingsverkeer, met de koers mee, tot na de tweede doortocht, uitgezonderd voor de autobussen van De Lijn.