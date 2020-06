Bijzondere stage voor studenten Verpleegkunde in WZC De Ark Joris Vergauwen

09 juni 2020

15u41 0 Sint-Niklaas Een groep studenten Verpleegkunde van hogeschool Odisee heeft in volle coronaperiode stage gelopen in woonzorgcentrum De Ark in Sint-Niklaas.

Op 20 april begonnen de studenten aan hun stage, toen de situatie in de woonzorgcentra heel zorgwekkend was. Ze moesten uiteraard heel strikt omgaan met alle richtlijnen en hygiënevoorschriften. Hun stage legden ze af op de afdeling De Duif, bij bewoners met dementie. “Ze kregen veel verantwoordelijkheid, om de job heel waarheidsgetrouw te leren kennen. Stapsgewijs en onder het toeziend oog van de medewerkers namen ze de dienst over”, klinkt het in De Ark.

De studenten moesten ook een project uitwerken dat een blijvende impact zou hebben op de werking van de afdeling. “Zo lanceerden ze de rijdende snoepkar, met authentieke potten, papieren zakjes en snoepjes, helemaal zoals vroeger. Bij de bewoners riep dit warme, levendige herinneringen op. De laatste week hebben we afgesloten met een kermisweek, ook met een zekere nostalgie. Er heerste gezelligheid en huiselijkheid, de bewoners hebben hier enorm van genoten. Deze vorm van intensieve samenwerking met de school was een verrijking voor ons woonzorgcentrum.”