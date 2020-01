Bij de 20 beste street art-werken van 2019: de art deco slechtvalk van Dzia in Sint-Niklaas Joris Vergauwen

20 januari 2020

13u22 0 Sint-Niklaas Het grote kunstwerk van Dzia op de hoek van het Hendrik Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat in Sint-Niklaas heeft een plaats gekregen van bij de twintig beste street art-werken van 2019.

In september voltooide kunstenaar Dzia het metershoge werk in Sint-Niklaas, met als titel ‘Art Falco Peregrinus Deco’. De in het oog springende slechtvalk met een kleurrijk art deco-motief hoort nu bij de beste street art-werken van 2019. Street Art Antwerp selecteerde eind vorig jaar honderd werken van Belgische street art-kunstenaars. Het liet zijn volgers stemmen om tot een top 20 te komen. Daarbij werd dus ook het werk van Dzia in Sint-Niklaas verkozen.

Het gaat niet alleen om werken die in het straatbeeld in ons land te zien zijn, maar wereldwijd. Zo hebben Belgische kunstenaars werken gezet in Engeland, Spanje, Frankrijk en Portugal tot zelfs in de Verenigde Staten en Oekraïne.

Street Art Antwerp gaat nu op zoek naar het beste werk. Stemmen kan nog tot eind deze maand.

Street Art Antwerp is ook medestichter van de internationale Street Art Cities community, die wereldwijd al 25.000 kunstwerken heeft gedocumenteerd in meer dan 575 steden.