Bibpunt Reynaertpark gaat dicht op 1 februari JVS

03 januari 2020

12u37 0 Sint-Niklaas Het Bibpunt in het Reynaertpark in Sint-Niklaas sluit volgende maand de deuren.

Vanaf 1 februari stopt de bibliotheekwerking in het Bibpunt in het Reynaertpark. Dat heeft het Sint-Niklase schepencollege beslist. De bib blijft wel zorgen voor een tijdschriften- en krantenaanbod en een aanbod van afgevoerde boeken voor de buurtwerking in het BuurTThuis.

Het Bibpunt in het Reynaertpark werd in 2010 geopend. Voor dat stadsdeel bleek het een goed alternatief voor het eerder gesloten bibfiliaal in het vroegere Koopcentrum. Het Bibpunt werd ondergebracht in het BuurTThuis in het Reynaertpark en is nog tot eind deze maand geopend op woensdag- en vrijdagmiddag. Het BuurTThuis blijft bestaan, maar de bibwerking wordt er dus vanaf februari stopgezet.

Naast de hoofdbibliotheek op het Hendrik Heymanplein blijven er nog vier bibfilialen over: in de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai en in de Clementwijk in Sint-Niklaas.

Meer over Reynaertpark

Bibpunt

Sint-Niklaas

BuurTThuis