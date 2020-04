Bibliotheek start met afhaaldienst Joris Vergauwen

06 april 2020

13u17 1 Sint-Niklaas De bibliotheek van Sint-Niklaas gaat maandag van start met een afhaaldienst.

De stedelijke bibliotheek van Sint-Niklaas blijft nog zeker tot 19 april gesloten voor het publiek. Maar net als in vele andere gemeenten start de bib met een afhaaldienst, vanaf maandag 6 april.

Elk lid kan maximaal 10 materialen aanvragen, zowel boeken, strips, cd’s, dvd’s als games. Dat kan via een onlineformulier dat te vinden is op de website van de bib. “Alleen materialen die aanwezig zijn in de hoofdbibliotheek kunnen worden aangevraagd. Je kan ook een pakket laten samenstellen op basis van je voorkeur, bijvoorbeeld een pakket op leesniveau of je favoriete stripreeks of een genrepakket”, klinkt het in de bib.

1 persoon tegelijkertijd in de bib

Het bibteam maakt van elke aanvraag een kant-en-klaar pakket, dat leners ten vroegste de volgende werkdag kunnen ophalen. Elke lener krijgt een specifiek afhaalmoment toegewezen tussen 14 en 18 uur en van maandag tot en met vrijdag. Het aantal afhaalmomenten per tijdstip wordt om veiligheidsredenen beperkt. Er mag maar 1 persoon tegelijkertijd de bib binnen, en dat alleen om het bestelde pakket af te halen.

De uitleentermijn voor alle materialen is 4 weken. Indien de sluitingsperiode van de bib verlengd zou worden, schuiven de terugbrengdata automatisch door naar een latere datum. Inleveren gebeurt nog altijd via de inleverschuif aan de ingang van de hoofdbibliotheek.

Alle info via www.sint-niklaas.bibliotheek.be.