Bibliotheek bereidt zich voor op 'heropening' met online reservaties en afhaalloket Joris Vergauwen

31 maart 2020

15u25 4 Sint-Niklaas De bibliotheek in Sint-Niklaas hoopt tegen de paasvakantie opnieuw te kunnen starten. Dat zal dan gebeuren met een systeem van online reservatie en een afhaalloket.

De bibliotheek is intussen bijna drie weken gesloten. Voor vele inwoners is dat een grote beproeving. In heel wat gemeenten worden de bibliotheken echter opnieuw opgestart, in de vorm van een ‘afhaalbib’ waar je boeken en andere materialen online kan reserveren. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, blijven de bibliotheken fysiek gesloten maar wordt er een afhaalloket ingericht waar mensen die materialen kunnen ophalen.

Onder meer sp.a is vragende partij in Sint-Niklaas. “Veel mensen zitten wat op hun honger en willen graag meer ‘leesvoer’. Leerlingen en studenten studeren nu thuis en hebben vaak nood aan extra informatie. Jonge ouders kunnen dan weer gerust wat voorleesboekjes en een familiefilm gebruiken. Hopelijk kunnen dus ook de Sint-Niklazenaren binnenkort hun boekenvoorraad hernieuwen”, aldus sp.a-raadsleden Ilse Bats en Kris Van der Coelden.

“Tegen paasverlof”

Cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA) kondigt aan dat de bibwerking in die aangepaste vorm straks weer opstart. “We zijn er al meer dan een week mee bezig. De medewerkers van de bib zijn volop aan het bekijken hoe dit precies in zijn werk kan gaan. De idee is in ieder geval te werken met een online reservatie en een afhaalloket. De oplossing moet met respect zijn voor de social distancing en goed getest worden, vandaar dat we enige tijd nodig hebben om van start te kunnen gaan. We doen er alles aan om het rond te krijgen tegen het paasverlof.”