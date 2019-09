Bib gaat tien dagen dicht: “Omschakelen naar nieuw bibliotheeksysteem” JVS

26 september 2019

15u39 0 Sint-Niklaas Vanaf maandag 30 september sluit de bibliotheek van Sint-Niklaas de deuren, tot 8 oktober. Ook de bibfilialen van Belsele, Clementwijk, Nieuwkerken, Sinaai en het Reynaertpunt gaan dicht. In Belsele krijgt het filiaal een grondige opfrisbeurt, om terug te openen op 22 oktober.

De bib van Sint-Niklaas sluit vanaf maandag 30 september de deuren omwille van de omschakeling naar een volledig nieuw bibliotheeksysteem. Dat systeem zal tegen 2022 in heel Vlaanderen ingevoerd worden. Om die overschakeling mogelijk te maken, sluiten de bib en de filialen de deuren.

Bib opfrissen

De hoofdbib op het Hendrik Heymanplein heropent op dinsdag 8 oktober om 12 uur. De filialen heropenen op woensdag 9 oktober om 14 uur. Het bibfiliaal van Belsele maakt van de sluitingsperiode gebruik om de bib op te frissen. Op zondag 20 oktober opent het filiaal op een feestelijke manier opnieuw de deuren om 16 uur, met de onthulling van het monument ‘Romeinse Muntschat’ en aansluitend workshops en een receptie. Vanaf dinsdag 22 oktober zijn de uitleendiensten van het filiaal in Belsele opnieuw in gebruik.

Tijdens de sluitingsperiode in de hoofdbib en de filialen kunnen geen materialen worden ontleend, verlengd of gereserveerd. De uitleentermijn van materialen wordt uiteraard verlengd. Materialen binnenbrengen via de inleverbus aan de bib op het Heymanplein kan wel. Alle geplande activiteiten, zoals workshops en lezingen, gaan gewoon door.