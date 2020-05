Bib gaat opnieuw open Joris Vergauwen

25 mei 2020

18u43 0 Sint-Niklaas De bibliotheek van Sint-Niklaas gaat dinsdag 26 mei opnieuw open.

Niet alleen de hoofdbib op het Heymanplein, maar meteen ook de filialen gaan dinsdag opnieuw open. Dan wordt het meteen weer mogelijk om materialen te ontlenen, maar nog niet om te studeren, de krant te lezen of te surfen op het internet. Er zijn ook een aantal richtlijnen en aanpassingen.

Zo heeft de bib andere openingsuren: de hoofdbib is van dinsdag tot en met donderdag open van 13 tot 19 uur, op vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur. De filialen volgen de gewone openingsuren, behalve het bibfiliaal Clementwijk dat niet open is op zaterdag.

De bib is alleen toegankelijk om materialen uit te lenen en in te leveren. Er is slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Een bezoek duurt ook maximaal een halfuurtje. Een mondmasker wordt aangeraden, maar het is niet verplicht. Er zijn looplijnen aangebracht, zodat aanwezige bezoekers elkaar zo min mogelijk kruisen.

Meer info op de website van de bib.