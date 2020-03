Bezorgdheid bij bezoekers en personeel in AZ Nikolaas: “Met ander gevoel naar het ziekenhuis” Joris Vergauwen

02 maart 2020

18u51 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas liepen maandag heel wat patiënten, bezoekers en personeelsleden bezorgd rond.

Maandag rond de middag raakte bekend dat het coronavirus was opgedoken in het AZ Nikolaas, bij een patiënt die zich zondagavond op spoed had aangemeld. De eerste coronapatiënt in het AZ Nikolaas was dan wel diezelfde zondagavond weer naar huis gegaan om daar in quarantaine te gaan, toch zorgde het voor onrust bij heel wat mensen. Bovendien waren er ook nog twee patiënten met coronaverschijnselen aanwezig in het ziekenhuis. Zij liggen op speciale kamers en wachten op de uitslag van de tests.

“We zijn er toch mee bezig, ja”, zeiden enkele bezoekers die op weg waren naar de kraamafdeling. “Het is iets waar je aan denkt als je het ziekenhuis binnenstapt. We komen hier vandaag op babybezoek, maar dat is toch in een andere sfeer. Zonder het coronavirus zouden we hier ongestoord en blij binnenkomen, maar nu zakken we toch met een ander gevoel naar het ziekenhuis af. Niet dat we écht hebben getwijfeld om te komen, maar we zijn toch op onze hoede en gaan zo weinig mogelijk mensen en dingen aanraken.”

“Virus in huis”

Ook het personeel van AZ Nikolaas is bezorgd. “Het virus zit nu echt in huis. Het is niet meer de ver-van-mijn-bedshow”, aldus enkele verpleegsters. “Wij zijn er heel dicht bij en dat verontrust ons absoluut. We moeten onder meer patiënten van de spoedafdeling naar hun kamers brengen. Het geeft geen gerust gevoel om te weten dat er op de spoed nu besmette mensen binnenkomen. Bescherming hebben we ook niet echt. Daarover is er eigenlijk nog niet veel informatie gegeven. We maken ons dus zorgen, ook al omdat we misschien ongewild het virus ook mee naar huis nemen. En we willen onze kinderen niet besmetten natuurlijk.”

Van paniek was er maandag hoegenaamd geen sprake in het ziekenhuis in Sint-Niklaas. “Er is ook geen reden om bang te zijn. Mensen hoeven het ziekenhuis nu plots niet te vermijden. We zijn goed voorbereid”, klonk het bij de directie van AZ Nikolaas. Het is uitkijken hoe de situatie zich de komende dagen verder ontwikkelt. “De coördinatiecel bekijkt de situatie van dag tot dag, samen met een heel aantal diensten.”