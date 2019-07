Bezoekers laten steeds meer afval achter op recreatiedomein De Ster: “Maatregelen dringen zich op” JVS

02 juli 2019

Sint-Niklaas Op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas laten bezoekers steeds meer afval achter. Medewerkers van De Ster hebben alle moeite om het domein proper te houden. Vorige zaterdag bleef er een berg afval achter, zowel op het strand als op de ligweides. Het gaat niet alleen om restafval van eten en drinken en een massa sigarettenpeuken, maar ook om kapotte tenten en zelfs tapijten. "Het is nooit eerder zo erg geweest. Er is echt sprake van een mentaliteitsprobleem. We beraden ons over maatregelen", klinkt het op De Ster.

Vorige zaterdag was het een absolute topdag op het provinciaal recreatiedomein De Ster, met zo’n 9.000 bezoekers. Toen de medewerkers ‘s avonds laat een laatste ronde deden op het domein wisten ze amper wat ze zagen. De massa bezoekers had een ongeziene hoop afval achtergelaten, zowel op het strand, op de ligweides als langs de wandelwegen op het domein. “Het ging echt om uitzonderlijk veel afval. Dat hadden we nog nooit eerder gezien. Het ging niet alleen om verpakkingen, flessen, blikjes en peuken, maar ook om kapotte tentjes en zelfs hele rollen tapijten. Onwaarschijnlijk”, stelt De Ster-directeur Pieter Debaets. “We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in afvaloplossingen. Er staan nu twee keer zoveel vuilbakken op het domein, ook om het afval al te sorteren. Maar dat brengt niet veel op. Thuis moeten mensen sorteren, maar hier vinden velen dat niet de moeite. We zien ook dat de vuilbakken propvol zitten, maar dat er ook nog eens heel wat afval wordt achtergelaten, overal. Mensen brengen steeds meer mee naar het domein. Het is niet dat er plots veel meer bezoekers zijn. En mensen laten hier ook alles achter, in plaats van een deel van hun afval terug mee naar huis te nemen.”

Rookvrije zones?

Op De Ster beraadt men zich dan ook over maatregelen. “Sensibilisering haalt niet veel uit, merken we. Het is een mentaliteitsprobleem. Dus moet er wel iets gebeuren. Een rookverbod of de invoering van rookvrije zones kunnen een oplossing zijn tegen de massa sigarettenpeuken. Ook picknickzones zijn een optie om het afvalprobleem onder controle te krijgen. We hebben er niks op tegen dat mensen met bolderkarren vol gerief naar het domein komen om een grote picknick te houden. Maar als het fout loopt, moeten we ingrijpen. Het is niet leuk meer. Iedereen wil toch graag een proper domein? Op sommige dagen is het echter onmogelijk geworden om het strand en de ligweides terug proper te krijgen. Pas om 22 uur ‘s avonds zijn de bezoekers weg en om 9 uur de volgende dag gaat het domein alweer open. Veel tijd is er dus niet om op te ruimen, en zeker niet als het om zo’n berg afval gaat.”

Omheining

Vorige zaterdag zou ook een groep jongeren over de omheining van het domein gekropen zijn. Na onderzoek blijkt dat niet volledig te kloppen. “We hebben het voorbije voorjaar geïnvesteerd in een betere omheining. Daarover klimmen, lukt niet meer. Blijkbaar is die groep over de garage van taverne De Brockelinck geklommen, om zo het domein te betreden.”