Bewoners Jagersdreef verontrust na reeks brandstichtingen in sparrenbos Kristof Pieters

15 juli 2019

17u24 0 Sint-Niklaas/Beveren De bewoners uit de omgeving van de Jagersdreef zijn verontrust na een reeks kleine brandstichtingen in de bossen op de grens van Beveren en Sint-Niklaas. Al driemaal heeft een onbekende een hoop takken in brand gestoken. Zondagavond moest de brandweer zelfs ter plaatse komen. “Onverantwoord”, vindt Bart Verdult. “De bodem van een sparrenbos is kurkdroog. Het vuur kan zeer snel uitbreiden en hier staan overal woningen.”

De schrik zit er goed in bij de bewoners uit de Jagersdreef. Op enkele weken tijd heeft een onbekende al driemaal brand gesticht in de bossen tussen Haasdonk en Sint-Niklaas. In deze dichtbeboste omgeving staan verschillende woningen. De bewoners vrezen dat het vuur vroeg of laat een grote bosbrand zal doen ontstaan. Monique De Bree en Bart Verdult gaan vaak wandelen met hun twee honden. Zij alarmeerden zondagavond de brandweer toen er nog maar eens een brand werd gesticht. “Dit gebeurt altijd op dezelfde plek”, weet Bart Verdult. “Het is op een perceel bos van de provincie die grenst aan een maïsveld. Op het einde van een wandelweg heb ik al driemaal op een brand gestoten op enkele weken tijd. De vorige keren heb ik er zelf zand op gegooid maar deze keer was er een te groot stuk aan het smeulen. De brandweer heeft een temperatuur van 200°C gemeten in de bodem. Dit is al geen klein stookvuurtje meer.”

De bewoners hebben geen flauw vermoeden wat het motief van de dader kan zijn. “Dit is al enkele jaren aan de gang”, vervolgt Bart Verdult. “Elke zomer is het prijs en vinden er op deze plek brandstichtingen plaats. Enkele jaren geleden is het vuur ook overgeslagen op enkele bomen. Vroeger dachten we dat het kwajongensstreken waren maar intussen moet de dader al vijf jaar ouder zijn. Het is ook geen illegale verbranding van snoeiafval. Daarvoor ligt de locatie te ver van de weg. Bovendien wordt groenafval meestal gewoon ergens in de berm gegooid. We hebben geen flauw benul waarom iemand zich hier al jaren mee bezig houdt maar vroeg of laat loopt het eens verkeerd af.”

De bewoners vragen ook om de betonnen palen weg te halen in de Jagersdreef. “Die werden hier geplaatst naar aanleiding van de werken in de Vossekotstraat”, weet Monique De Bree. “De stad Sint-Niklaas wou hiermee sluipverkeer vermijden. De werken zijn intussen afgelopen maar de betonnen palen zijn blijven staan. Zondagavond stond de brandweer voor de versperring en konden ze niet door met hun voertuigen. Ze moesten hierdoor omrijden via de Vossekotstraat. Als er zich echt een noodgeval voordoet, gaat hierdoor wel kostbare tijd verloren. De palen hebben geen enkel nut meer want de Jagersdreef is niet verhard en bij regen is het een modderpoel. Niemand die deze route gaat gebeuren om nog geen minuut tijdswinst te maken.”

De bewoners hopen dat de politie een extra oogje in het zeil zal houden. “Deze bosrijke omgeving trekt namelijk wel vaker vreemde figuren aan. We hebben hier al gedumpte schapenkoppen gevonden en zelfs eens 1.200 vervallen pitabroodjes. De Jagersdreef is wel letterlijk een grensgeval. De ene kant van de weg is Sint-Niklaas en andere zijde is grondgebied Beveren. De brandjes vonden op Beverse bodem plaats maar de meeste woningen staan langs de Sint-Niklase kant. Overdag zijn er heel wat wandelaars maar ’s avonds en ’s nachts passeert hier weinig volk. Sluikstorten zijn een probleem maar de reeks brandstichtingen verontrust ons meer. Daarom dat we de betonnen palen zo snel mogelijk weg willen. Als er een grote bosbrand ontstaat, zitten we hier als ratten in de val.”