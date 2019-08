Bewoners en passanten vragen erkenning van Lindenstraat als fietsstraat - Stad akkoord: “Maar eerst reeks circulatie-ingrepen nodig om problemen te vermijden” JVS

18u00 0 Sint-Niklaas De Lindenstraat omvormen tot fietsstraat: die vraag leeft bij heel wat bewoners en passanten. De stad gaat akkoord, maar stelt dat eerst de knip in de Goudenregenlaan er moet komen. “En om de hele wijkcirculatie in dat stadsdeel op een goeie manier aan te passen, moeten er eerst ook ingrepen komen op het Brugsken en in de Breedstraat. We nemen daarvoor dit najaar een initiatief”, belooft schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Wie de Lindenstraat al eens met de fiets heeft gepasseerd, in de richting van de Witte Molen, weet dat het er niet prettig fietsen is. Hoewel de straat te smal is om een fietser te passeren, proberen heel wat autobestuurders dat toch. Er zijn wel twee plekken om fietsers voorbij te steken, maar dat blijkt in de praktijk geen reden voor vele autobestuurders om vervolgens netjes achter de fietsers te blijven tot het einde van de straat.

Op de buurtnetwerksite Hoplr is de voorbije weken het voorstel gelanceerd om de Lindenstraat om te vormen tot een fietsstraat. PVDA legde die vraag voor aan de meerderheid tijdens de gemeenteraad vorige vrijdag. “Heel wat auto’s passeren daar rakelings langs de fietsers. Heel wat mensen die daar vroeger fietsten, durven daar niet meer met de fiets doorrijden. Het is dus een logische vraag om de Lindenstraat om te vormen tot fietsstraat”, stelde PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes.

Circulatiemaatregelen

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) erkent dat het beter kan in de Lindenstraat. “Op sommige momenten is het inderdaad niet fijn om daar te fietsen. Puur wettelijk gezien is de Lindenstraat echter al een soort fietsstraat vandaag. Het is een zone 30 én er is de wettelijke verplichting om 1,5 meter afstand te houden bij het inhalen van een fietser. Wettelijk gezien kan je dus geen fietser voorbijsteken. Een fietsstraat zou dus eigenlijk kunnen. Het echte probleem is de oververtegenwoordiging van de auto in de Lindenstraat op weg naar de zone van het ziekenhuis. Dat zal al deels worden verholpen bij het invoeren van de maatregelen van het circulatieplan. Daarna kan de Lindenstraat een fietsstraat worden. Nu rijden er veel te veel auto’s door om er een fietsstraat van te maken. Dat zou leiden tot ongewenst gedrag, zowel van fietsers als van autobestuurders."

De stad wil eerst de knip in de Goudenregenlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Hogenakkerstraat, vlak na de Lindenstraat. Daarvoor zijn de ANPR-camera’s al geplaatst, om doorgangscontrole uit te voeren op basis van nummerplaatherkenning.

De stad koppelt die knip in de Goudenregenlaan echter ook aan circulatie-ingrepen op het Brugsken, dat enkele richting wordt staduitwaarts, en in de Breedstraat. “Alles hangt samen. Je kunt niet in één straat een ingreep doorvoeren, zonder rekening te houden met de andere straten”, stelt schepen Hanssens. “Daarom is er eerst een oplossing nodig voor het Brugsken en de Breedstraat, alvorens ingrepen te kunnen doen in de Goudenregenlaan en de Lindenstraat. Anders creëren we problemen. Voor het Brugsken zouden we wachten op een rioleringsproject, om de straat vervolgens opnieuw in te richten. Maar dat gaat nog veel te lang duren. Daarom gaan we vroeger ingrijpen. We zullen nog dit jaar een initiatief nemen. De bewoners van het Brugsken en de Breedstraat zullen in het najaar daarover worden geïnformeerd.”