Bevallen in AZ Nikolaas: moeders en baby’s in een COVID19-zone en een niet-COVID19 zone Joris Vergauwen

06 april 2020

08u30 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn het verloskwartier en de materniteit voortaan opgesplitst in een COVID-19-zone en niet-COVID-19-zone.

“Zwanger zijn en bevallen in coronatijden brengt heel wat bezorgdheden en vragen met zich mee. Omdat we geen risico’s willen nemen met het mogelijk besmetten van mama’s en baby’s splitsen we het bevallingskwartier en de materniteit op in een COVID19-zone en een niet-COVID19 zone”, klinkt het in het AZ Nikolaas.

De maatregel is van kracht sinds het voorbije weekend. Er worden volledig gescheiden zorgteams ingezet op beide afdelingen.

Moeders die moeten bevallen en symptomen van COVID-19 hebben, moeten dat melden bij het betreden van het ziekenhuis. Een medewerker van het onthaal zal dan vragen de handen te ontsmetten en een masker te dragen bij verdere verplaatsing door het ziekenhuis. Op de tweede verdieping bevindt zich het verloskwartier en de materniteit voor verdachte en COVID-19-positieve patiënten.

Op de niet-COVID-19-materniteit nemen de vroedvrouwen ook voldoende voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Zij dragen onder meer steeds een mondmasker.

Wie meer info wil, kan contact opnemen met de dienst materniteit op het nummer 03/760.22.50. De COVID-19-materniteit is bereikbaar op het nummer 03/760.62.93.

Info: www.aznikolaas.be

