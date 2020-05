Betalend parkeren opnieuw van start Joris Vergauwen

18 mei 2020

21u43 0 Sint-Niklaas Vanaf 18 mei is het betalend parkeren opnieuw van kracht in Sint-Niklaas.

Vanaf deze week zijn de parkeerwachters in Sint-Niklaas weer op pad. Op 26 maart had het stadsbestuur het betalend parkeren opgeschort, maar die periode is nu voorbij. Vanaf 18 mei is er weer controle op het betalend parkeren, zowel voor het straat- als pleinparkeren als voor de centrumparkings Grote Markt en Stationsstraat. “Met het heropenen van de scholen bestaat de kans dat parkeerplaatsen worden ingenomen door mensen uit het onderwijs en andere sectoren. Daarom wordt het betalend parkeren opnieuw ingevoerd”, motiveert het stadsbestuur. De parkeerinkomsten van de maand mei worden geïnvesteerd in initiatieven om de lokale economie te ondersteunen.