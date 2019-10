Bestuurster slipt op natte wegdek en knalt tegen verlichtingspaal Kristof Pieters

04 oktober 2019

11u44 1 Sint-Niklaas Op de Heidebaan is vrijdagochtend een bestuurster gewond geraakt bij een ongeval. Haar wagen slipte en knalde tegen een verlichtingspaal.

Het ongeval gebeurde om iets voor half tien ter hoogte van het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De bestuurster van een kleine Peugeot, die richting Sint-Niklaas reed, verloor de controle over haar wagen. De auto slipte en botste frontaal tegen een verlichtingspaal. De vrouw raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De auto werd zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Er was tijdelijk lichte verkeershinder.