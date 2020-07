Bestuurster slipt en belandt tegen middenberm op Prins Alexanderlaan Kristof Pieters

12u24 2 Sint-Niklaas Op de Prins Alexanderlaan (N16) in Sint-Niklaas is een auto maandagochtend tegen de middenberm terechtgekomen na een slipper. De jonge bestuurster bleef ongedeerd.

De vrouw kwam met haar Peugeot omstreeks 11.20 uur van de E17 uit de richting van Antwerpen gereden. In de laatste bocht slipte haar wagen echter op het natte wegdek. Het voertuig schoof tot tegen de middenberm en kwam er op vast te zitten. De bestuurster zelf kwam er met de schrik van af. De wagen liep lichte schade op maar was nog wel rijvaardig. Omdat het voertuig de linkerrijstrook versperde, kwam een ploeg van de brandweer ter plaatse om de wagen aan de kant te duwen. Er was tijdelijk lichte verkeershinder.