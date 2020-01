Bestuurster botst op voorligger op Nieuwe Baan Kristof Pieters

21 januari 2020

18u09 1 Belsele Op de Nieuwe Baan in Belsele kwam het dinsdagmiddag tot een zware kop-staartaanrijding tussen twee personenwagens. Er vielen geen gewonden, maar de schade was aanzienlijk.

Beide wagens reden in de richting van Lokeren. De bestuurster van een BMW wou rechtsaf slaan om de parking van een kapperszaak op te rijden. De bestuurster van de wagen die achter haar reed, merkte dit te laat op en reed achteraan in op de BMW. Door de klap liep de aangereden wagen achteraan blikschade op. De andere wagen liep zware schade op en lekte ook motorolie, die door de brandweer werd opgekuist. Beide bestuursters bleven ongedeerd, maar de Volkswagen van de vrouw die inreed op haar voorligger was wel total loss.