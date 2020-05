Bestuurster belandt in spoorwegberm tijdens zoektocht naar alternatieve route voor afgesloten overweg Kristof Pieters

15u14 0 Belsele/Waasmunster Een bestuurster is zaterdag met haar wagen in de spoorwegberm beland aan de Schrijberg in Belsele. De vrouw was wat verward geraakt toen ze plots voor een afgesloten spoorwegovergang stond en op zoek moest naar een alternatief om aan de andere kant van het spoor te geraken.

Omwille van onderhoudswerken is de drukke overweg aan de Schrijberg in Belsele sinds vrijdagavond afgesloten voor alle verkeer. De werken duren nog tot zondagavond. In een infobrief aan de buurtbewoners was aangekondigd dat voetgangers en fietsers gedurende de hele tijd van de werken de sporen wel zouden kunnen oversteken maar dat bleek niet het geval. Heel wat buurtbewoners stonden plots voor een hermetisch afgesloten overweg. Om aan de andere kant van de spoorweg te geraken moest een omleiding van een paar kilometer gemaakt worden.

In de verwarring reed een vrouw met haar wagen in de Schrijbergstraat richting Waasmunster toen ze een alternatieve route aan het zoeken was om op haar bestemming te geraken. Die straat loopt eigenlijk dood voor het autoverkeer maar gaat op het einde over in een fietspad. De bestuurster panikeerde toen ze haar fout besefte en reed door een afsluiting tussen de rijbaan en de spoorweg. De wagen kwam gehavend tot stilstand in de berm naast het spoor, maar de bestuurster en haar hondje bleven gelukkig wel ongedeerd. Omdat er tijdens de werken geen treinen rijden, was er geen hinder voor het spoorverkeer.