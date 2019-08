Bestuurder verliest controle op klaverblad en belandt in berm Kristof Pieters

17 augustus 2019

21u13 0 Sint-Niklaas Op het klaverblad van de E17 in Sint-Niklaas gebeurde zaterdagnamiddag een ongeval. Een auto kwam hierbij in de berm terecht.

Een man uit Steendorp kwam met zijn BMW van de Prins Alexanderlaan en nam de bocht van de E17 richting Antwerpen. Op het natte wegdek verloor hij plots de controle over zijn BMW. De wagen belandde rechts van de weg en kwam vast te zitten in de ondiepe gracht. De chauffeur bleef ongedeerd. Er was geen verkeershinder.