Bestuurder van terreinwagen komt ongedeerd uit spectaculaire crash Kristof Pieters

19 november 2019

14u01 0 Sint-Niklaas De bestuurder van een terreinwagen is dinsdag door het oog van de naald gekropen bij een ongeval op het klaverblad van de E17 in Sint-Niklaas. Zijn wagen ging over de kop en knalde tegen een verlichtingspaal maar de man bleef als bij wonder ongedeerd.

De chauffeur verloor in de bocht komende uit de richting van Gent richting Sint-Niklaas centrum de controle over zijn Land Rover. De wagen slipte en raakte daarbij de betonnen rand, waarna hij over de kop sloeg en met zijn dak tegen een verlichtingspaal knalde. Het dak werd ter hoogte van de bestuurder helemaal ingedeukt, maar de man had een goede engelbewaarder en hij bleef ongedeerd. Hij kon via de koffer op eigen kracht uit de gehavende wagen ontkomen en liep geen schrammetje op. De brandweer moest wel ter plaatse komen want de auto lekte olie en brandstof.