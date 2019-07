Bestuurder raast met 127 kilometer per uur door bebouwde kom Kristof Pieters

12 juli 2019

10u01 0 Sint-Niklaas Bij verschillende snelheidscontroles in de stad hebben de motorrijders van de politie 17 hardrijders uit het verkeer gehaald. Eén raasde maar liefst met een snelheid van 127 km/uur door de bouwde kom.

De politie van Sint-Niklaas hield donderdag snelheidscontroles met onderschepping in onder meer de Prins Boudewijnlaan, Koningin Astridlaan, Prinses J. Charlottelaan, Rozenlaan en Nieuwe Baan. In totaal werden 2.179 bestuurders gecontroleerd. 226 bestuurders (10,4%) respecteerden de snelheidslimieten niet. 17 bestuurders werden door de motorrijders onmiddellijk uit het verkeer gehaald wegens overdreven snelheid. Zij werden ook onderworpen aan een alcoholcontrole en controle van de boorddocumenten. Een bestuurder is zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen kwijt nadat hij met 127 kilometer per uur voorbijscheurde in de bebouwde kom (maximaal 50 kilometer per uur). Nog eens zeven bestuurders werden betrapt op niet-handenvrij bellen achter het stuur.