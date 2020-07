Bestuurder mist bocht en crasht in gracht naast Waterstraat Kristof Pieters

04 juli 2020

21u41 0 Sinaai Een 30-jarige autobestuurder is zaterdagavond gewond geraakt toen hij in de Waterstraat in Sinaai een bocht miste en in de gracht naast de weg belandde.

De bestuurder reed in de Waterstraat richting Stekene. Net voor de gemeentegrens verloor hij in een scherpe bocht de controle over zijn stuur. De wagen belandde in de gracht naast de weg en sloeg over kop. Het voertuig kwam op zijn dak tot stilstand. De chauffeur kon op eigen kracht uit de wagen stappen maar liep wel verwondingen op. Volgens getuigen was er sprake van overdreven snelheid.