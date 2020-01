Bestuurder belandt met wagen in de gracht in Waterstraat Kristof Pieters

06 januari 2020

15u56 0 Sinaai In de Waterstraat in Sinaai is een bestuurder maandagmiddag gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Hij verloor de controle over het stuur en belandde in de gracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur. De bestuurder van een kleine bestelwagen reed in de richting van Sinaai en verloor plots de controle over zijn stuur. De wagen reed de gracht in en kwam hard tot stilstand tegen een duiker. De bestuurder liep een hoofdwonde op en werd zwaargewond naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Zijn wagen raakte onherstelbaar beschadigd en werd getakeld. Een ploegje van de brandweer kwam ter plaatse om brokstukken en olievervuiling in de gracht op te kuisen. De straat was tijdens de takeling korte tijd afgesloten voor het verkeer.