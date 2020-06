Bestuurder belandt met auto in de gracht na nachtshift Kristof Pieters

21 juni 2020

In de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas is zaterdagochtend om 5.20 uur een bestuurder met zijn auto deels in de gracht beland. De man was op weg naar huis na een nachtshift op het werk. Hij raakte niet gewond.