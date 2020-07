Bestuurder belandt in veld en slaat op de vlucht Kristof Pieters

25 juli 2020

13u56 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.55 uur melding van een ongeval in de Lange Rekstraat. Ter plaatse trof de patrouille een auto aan in een veld.

De chauffeur was in een bocht de controle verloren, had enkele paaltjes weggemaaid en was dan met hoge snelheid over een gracht gevlogen tot in het veld. Van de chauffeur was geen spoor meer te vinden. Het voertuig werd getakeld en de bestuurder zal aan de hand van de nummerplaat worden opgespoord.