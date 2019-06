Bestuurder (22) die moeder en twee dochtertjes van voetpad maaide, veroordeeld tot zeven jaar cel en elf jaar rijverbod Koen Baten

24 juni 2019

Anderson C., de Nederlandse bestuurder die op 20 augustus 2018 in Sint-Niklaas een kind van vijf doodreed en een kind van 8 en de moeder zwaar verwondde, is in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Hiermee wordt de gevangenisstraf in eerste aanleg bevestigd. Daarnaast krijgt de beklaagde ook een rijverbod van 11 jaar en een geldboete van 22.000 euro. Dit is meer dan een verdubbeling van de geldboete die hij in eerste aanleg kreeg, toen moest hij 9.250 euro betalen. Ook het rijverbod werd stevig verhoogd.

Anderson C. betwiste het vluchtmisdrijf, maar dat veegde de rechtbank van tafel.

