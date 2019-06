Bestuurder (22) die 5-jarig meisje doodreed in Sint-Niklaas, krijgt 7 jaar cel, 11 jaar rijverbod en 22.000 euro boete Koen Baten

24 juni 2019

09u41 104 Sint-Niklaas De 22-jarige autobestuurder die in augustus vorig jaar het dodelijk ongeval in Sint-Niklaas veroorzaakte waarbij een meisje van vijf omkwam, is veroordeeld tot 7 jaar cel en elf jaar rijverbod. De correctionele rechtbank in Dendermonde bevestigt daarmee de celstraf die de politierechtbank in eerste aanleg oplegde.

Op 20 augustus 2018 rond 16.15 uur reed de Nederlandse bestuurder Anderson C. op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. Hij reed met 85 kilometer per uur in een zone 50 zonder rijbewijs en onder invloed van drugs. Hij verloor de controle over het stuur en reed drie voetgangers aan: een 42-jarige moeder en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarig meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De twee andere slachtoffers werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar herstelden.

Afgeleid door passagier

Volgens het parket nam de bestuurder van het voertuig na de aanrijding te voet de vlucht, maar hij keerde kort daarna terug naar de plaats van het ongeval. De bestuurder verklaarde dat hij afgeleid was door zijn passagier, waardoor hij gas had bijgegeven in plaats van af te remmen. De man bleef enkele maanden aangehouden voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder geldig rijbewijs. De politierechtbank in Sint-Niklaas veroordeelde hem in april tot zeven jaar cel, en in beroep bevestigt de correctionele rechtbank in Dendermonde die straf.

Volgens zijn advocaat Kristof Lauwers wou de man geen vluchtmisdrijf plegen. “Hij was uitgestapt uit de auto, maar de twee passagiers waren er dan al vandoor gegaan. Hij zag ze wat verder lopen en is erachter gegaan”, stelde zijn advocaat eerder. In het voertuig zaten een 21-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Waasmunster, die zwaargewond was geraakt. “Er is toen een discussie geweest met de passagiers, maar daarna is hij teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. Hij had zeker niet de bedoeling om weg te lopen.”

Vluchtmisdrijf bewezen

De rechter in beroep oordeelde dat het beroep wel degelijk bewezen was. “U wist welk drama dat u veroorzaakt had, maar u had toch de intentie om vluchtmisdrijf te plegen. U zei nog aan de verbalisanten dat u niet wist wie de bestuurder was, terwijl u aan het stuur zat. U heeft de dood veroorzaakt van een meisje van vijf en ernstige letsels toegebracht aan haar zusje van acht. Dit alles onder invloed van cannabis en zonder over een rijbewijs te beschikken. U wist dat u niet had mogen rijden”, motiveerde de rechtbankvoorzitter.

De man kreeg voor alle tenlasteleggingen samen zeven jaar cel, een rijverbod van elf jaar en 22.000 euro geldboete. In eerste aanleg was er nog een rijverbod van acht jaar en een boete van 9.200 euro. Hij moet de slachtoffers ook een schadevergoeding betalen en slagen in alle proeven als hij nog een rijbewijs wil halen.

“We blijven het moeilijk hebben met de kwalificatie van vluchtmisdrijf, maar mijn cliënt moet zich neerleggen zijn straf”, zegt advocaat Lauwers.