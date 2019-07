Bestelwagen vat vuur op E17 en gaat volledig in vlammen op Kristof Pieters

12 juli 2019

14u08 3 Sint-Niklaas Een bestelwagen is vrijdag rond 11 uur volledig in vlammen opgegaan op de autosnelweg E17 ter hoogte van het klaverblad in Sint-Niklaas. De chauffeur bleef ongedeerd.

De bestuurder reed op de E17 richting Gent en was net voorbij de afrit Sint-Niklaas toen hij in de gaten kreeg dat er iets niet pluis was met zijn Renault. Hij slaagde er nog in om zich te parkeren op de pechstrook waarna luttele tellen later het motorgedeelte van de bestelwagen al in lichterlaaie stond. De brandweerposten van Sint-Niklaas en Kruibeke snelden ter plaatse maar het vuur greep bijzonder snel om zich heen. Bij hun aankomst was de camionette reeds grotendeels ten prooi gevallen aan de vlammen. Twee rijstroken van de hoofdrijbaan en de linker rijstrook van de parallelweg werden tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor het verkeer wat al snel voor een lange file zorgde. Het voertuig brandde nagenoeg volledig uit. Ook wat klein werkmateriaal, dat in de laadruimte lag, ging verloren. Een technisch defect aan de motor ligt aan de oorzaak van de brand. De bestuurder kwam er met de schrik van af.