Besparingen voor CAW Oost-Vlaanderen: “Afbouw treft minstens vijftien medewerkers. Dit is ook besparing op meest kwetsbare Oost-Vlamingen” JVS

09 december 2019

13u47 0 Sint-Niklaas De besparingen bij de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) zullen in Oost-Vlaanderen minstens vijftien medewerkers hun job kosten, zo stelt het CAW Oost-Vlaanderen.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil dat de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) vijf miljoen euro besparen. Vorige week kwam het al tot een protestactie. “De besparingen van de Vlaamse regering betekenen voor het CAW Oost-Vlaanderen 960.000 euro minder subsidie per jaar, vanaf 1 januari 2020. Dit betekent concreet een afbouw van de tewerkstelling van minstens 15 medewerkers”, aldus directeur Patrick Seys van het CAW Oost-Vlaanderen.

“Treft meest kwetsbare mensen”

“Het is een illusie dat dit niet zal worden gevoeld in de hulp- en dienstverlening aan de meest kwetsbare Oost-Vlamingen, zoals dak- en thuislozen, slachtoffers van geweld en andere misdrijven, volwassenen en jongeren met psychische en relationele problemen, kinderen in een vechtscheiding, kansarmen,... Dit staan in fel contrast met de eerdere boodschap van de minister dat het terreinwerk en de hulp- en dienstverlening zouden gespaard blijven. Deze besparing is niet te rijmen met een Vlaamse regering die zogezegd opteert voor een warme en zorgzame samenleving.”

In 2018 deden 26.395 Oost-Vlamingen een beroep op het CAW. “Deze besparingen maken het ons erg moeilijk om ook in de toekomst dezelfde kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan de meest kwetsbaren te garanderen”, aldus Seys. “Het aantal mensen met een hulpvraag vermindert niet. Daarnaast ervaren onze medewerkers dat hulpvragen alsmaar complexer worden. Besparen op het CAW is besparen op kwetsbare Oost-Vlamingen. Sommige diensten kampen nu al met een wachtlijst. Dit betekent dat mensen langer moeten wachten op goede hulp of zelfs niet meer geholpen kunnen worden.”