Bergstraat bezaaid met glas nadat raam van tractor aan diggelen slaat Kristof Pieters

16 mei 2020

18u02 4 Belsele De brandweer werd zaterdagnamiddag opgeroepen om een hoeveelheid glasscherven van de rijbaan te vegen in de Bergstraat in Belsele. Een landbouwer reed met zijn tractor door de straat, maar om ongekende reden sloeg het achterraam van de tractor bruusk open waardoor het aan diggelen sloeg.

De man was plichtbewust en reed naar huis in de iets verderop gelegen Waterschootstraat om een borstel en schop te halen om het glas op te vegen. Bewoners hadden ondertussen de brandweer al verwittigd om het glas op te vegen. Toen de landbouwer terug ter plaatse arriveerde, was hij net geklopt in tijd om te helpen vegen.