Bemanning van Britse bommenwerper krijgt 75 jaar na dood gedenkplaat op site van crash in Heimolenwijk Kristof Pieters

25 mei 2019

16u29 0 Sint-Niklaas In Heimolenhoek in Sint-Niklaas is zaterdag een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de omgekomen bemanning van een Britse bommenwerper tijdens WOII. Een aantal nabestaanden woonden de plechtigheid bij. De bemanningsleden zelf werden vertegenwoordigd door zeven acteurs in de originele kledij en uitrustig.

De Avro Lancaster ‘London’s Pride and Joy’, een bommenwerper van de Britse Royal Air Force, stortte in de nacht van 21 op 22 mei 1944 neer aan Heimolen in Sint-Niklaas. In het vliegtuig zaten zeven bemanningsleden: vijf Engelsen en twee Canadezen tussen 19 en 24 jaar oud. De bommenwerper stortte neer nadat hij in het vizier was gekomen van een Duits jachtvliegtuig. De volledige bemanning kwam hierbij om het leven. Ze vonden hun laatste rustplaats op het kerkhof van Tereken.

75 jaar na hun dood werden ze zaterdag geëerd aan de Heimolenkapel. De plechtigheid werd bijgewoond door de Britse ambassadrice Alison Rose en 20 nabestaanden van de zogenaamde ‘Dukelow crew’, genaamd naar de piloot Peter Dukelow. Er was ook een afvaardiging van zowel het Britse als Belgische leger.

Na enkele toespraken werd een monument, ontworpen door Andy Daelman, ingehuldigd door burgemeester Lieven Dehandschutter. Bijzonder was ook de aanwezigheid van zeven acteurs van de re-enactmentgroep The Merlins. Zij vertegenwoordigden voor één keer de bemanningsleden in de originele kledij en uitrusting zoals destijds in de zware bommenwerper toen ze het leven lieten. De pipes and drums van ‘Dun Deagh Music band’ zorgden voor de begeleiding van de plechtigheid. Als slot werd The Last Post op klaroen geblazen door de brandweer van Sint-Niklaas.

Een tweede deel van de plechtigheid vond plaats op de stedelijke begraafplaats Tereken. Daar vlogen enkele historische vliegtuigen van het ‘Stampe en Vertongen’ museum uit Deurnen in formatie voorbij als eresaluut voor de omgekomen bemanning.

In de parochiezaal Ons Huis, waar na afloop de receptie plaatsvond, had de organiserende Nationale Strijdersbond ook nog een kleine expositie opgezet met onder meer restanten van de bommenwerper die 20 jaar geleden werd opgegraven op de crashplaats in de wijk Heimolen.