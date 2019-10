Belsele Sportief houdt jaarlijkse bingo-avond JVS

30 oktober 2019

09u12 0 Sint-Niklaas De vereniging Belsele Sportief organiseert op vrijdag 8 november de jaarlijkse bingo-avond in de cultuurzaal De Kouter.

Aan de vooravond van de jaarmarkt in Belsele houdt de vzw Belsele Sportief naar aloude traditie een grote bingo-avond, de achttiende keer al intussen. Die vindt plaats in de cultuurzaal De Kouter in de Koutermolenstraat 6 in Belsele. De bingo-avond start om 19.30 uur, de toegang is gratis. Er zijn heel wat geweldige prijzen te winnen.

Info: www.belselesportief.be