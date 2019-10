Belseelse ondernemer wil met Herbafix honden gezonder maken: “Kurkuma en havermout voor onze viervoeters” JVS

14u32 0 Sint-Niklaas Kristel Fierens uit Belsele wil met Herbafix, een nieuw merk van hondenvoeding, hondenliefhebbers de weg tonen naar natuurlijke en gezonde voeding voor hun geliefde viervoeters. “Bijna de helft van de honden is obees en heeft last van kwaaltjes. Wie goed en gezond eet, voelt zich goed. Dat is voor een hond niet anders.”

Kristel Fierens behaalde als voedingsdeskundige mens en dier een master Animal Science aan de Universiteit van Wageningen in Nederland. Ze is ook een grote hondenliefhebber. Vanuit haar ervaring met haar eigen hond Thor, een labradoodle, kwam ze op het idee om een eigen merk hondenvoeding te ontwikkelen dat niet alleen gezond is maar ook lekker. Dat heet Herbafix en staat voor natuurlijke en koudgeperste voeding op basis van kruiden, antioxidanten en probiotica.

“Voor de hondenbrokjes gaat de temperatuur van de bereiding niet hoger dan 65 graden, waarmee de voeding voor de hond veel makkelijker verteerbaar is. En in de voeding worden heel wat kruiden en natuurlijke producten gebruikt, van brandnetel, kurkuma en zoethout tot havermout, mariadistel en groenlipmossel. Voor de immuniteit, spijsvertering en vitaliteit van honden maakt dat een enorm verschil”, vertelt Kristel Fierens.

“Ziektes en kwaaltjes voorkomen”

“Mijn eigen hond Thor was een heel kieskeurige eter. De gezonde brokken die op de markt waren, vielen bij hem niet in de smaak en dan heb je niet veel keuze: ofwel maak je zelf iets ofwel moet je kiezen voor voeding waaraan smaakversterkers en andere brol aan toegevoegd is. Dat wilde ik absoluut niet. Wie goed en gezond eet, voelt zich goed. Dat is voor een hond niet anders. Wij werken met Herbafix bovendien vanuit de filosofie: voorkomen is beter dan genezen. Door jouw hond gezonde voeding aan te bieden, voorkom je ziektes en kwaaltjes. We merken dat de consumenten steeds meer bezig zijn met gezonde voeding. Die trend trekt zich gelukkig ook door naar de voeding voor onze viervoeters.”