Belseelse Kunstvrienden houden jaarlijkse tentoonstelling JVS

27 oktober 2019

19u46 0 Sint-Niklaas Op vrijdag 8 november gaat de jaarlijkse tentoonstelling van de Belseelse Kunstvrienden van start.

De Belseelse Kunstvrienden exposeren deze keer met als thema ‘Zwart-Wit’. Aan elke deelnemer werd gevraagd één werk in zwart-wit of in grijstinten te maken. Daarnaast zijn ook hun nieuwste en meestal kleurrijkere werken te bezichtigen.

Dit jaar nemen 26 exposanten deel met heel divers werk, van aquarel en olieverfschilderijen tot beeldhouwwerk, keramiek en sculpturen.

De opening van de expo vindt plaats op vrijdag 8 november vanaf 20 uur in CC De Klavers in de Sint-Andriesstraat 2 in Belsele. De expo is verder toegankelijk op donderdag 7 en vrijdag 8 november van 9 tot 16 uur en op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 november van 9 tot 18 uur.