Bejaarde valt over riooldeksel in voetgangerstunnel onder station: schouder uit de kom en gebroken rib JVS

21 oktober 2019

17u08 0 Sint-Niklaas Een bejaarde vrouw heeft ernstige verwondingen opgelopen bij een val in de voetgangerstunnel onder het station in Sint-Niklaas. Ze viel over een riooldeksel dat uitsteekt boven de stoepstenen.

Vorige donderdag liep de bejaarde vrouw met haar hondje door de voetgangerstunnel aan het Stationsplein. Ze kwam ten val door een verhoogd riooldeksel en viel op haar schouder en hoofd. Gevolg: schouder uit de kom, een groot blauw oog, de bovenarm ontwricht en een rib gebroken. “Ze werd naar de spoeddienst overgebracht en zal tijd nodig hebben om te herstellen.”

“Ingrepen nodig”

“Op vraag van deze bejaarde en haar vriendinnen ben ik ter plaatse de situatie gaan bekijken”, vertelt ere-gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck (CD&V). “Het is duidelijk dat er ingrepen moeten gebeuren. Zowel de voetgangerstunnel als de fietstunnel worden zowel door fietsers als voetgangers gebruikt. De signalisatie kan daar worden verbeterd. In beide tunnels is er slechts langs één kant verlichting. In het midden is er een duistere zone die niet uitnodigend werkt. Beide tunnels zouden dus beter verlicht kunnen worden. Een regelmatige controle van het voetpad in deze beide tunnels is ook aan te raden. De riooldeksels in de tunnels steken boven de stenen uit. Om nog meer valpartijen uit te sluiten, zou daar iets aan moeten gebeuren.”

“Senioren zullen binnenkort een kwart van de bevolking uitmaken. Daarom is een opvolging van het onderhoud van de voetpaden meer dan nodig. Er moet ook voor gezorgd worden dat voetpaden voor de voetgangers vrij en toegankelijk blijven.”