Bejaarde man onwel geworden en overleden na opruimen van stormschade Kristof Pieters

10 februari 2020

18u29 0 Sinaai Het opruimen van bomen na de doortocht van storm Ciara is een 86-jarige man maandagmiddag fataal geworden. De man kwam in moeilijkheden toen hij zwaar werk aan het verrichten was in de Gouden Leeuwstraat in Sinaai.

De man was met enkele familieleden omgevallen bomen aan het weghalen toen hij onwel werd en in een gracht viel. Er kwam nog een ziekenwagen en MUG ter plaatse maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De Gouden Leeuwstraat was door het incident een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Het parket heeft de plaats intussen vrijgegeven omdat het om een jammerlijke samenloop van omstandigheden gaat. De man zou al eerder met zijn gezondheid hebben gesukkeld. De politie stuurde haar dienst slachtofferhulp ter plaatse om de familie van de bejaarde man op te vangen.