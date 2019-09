Beiaard en klok van stadhuis werken opnieuw: “Beiaard nu zelfs aangesloten op internet” JVS

05 september 2019

17u27 0 Sint-Niklaas De beiaard en de klok van het stadhuis zijn opnieuw operationeel. De stad liet de voorbije week ook een upgrade uitvoeren voor de beiaard, die nu zelfs aangesloten is op het internet.

De nieuwe beiaardier zal zich voortaan kunnen uitleven. Nu de beiaard in het stadhuis op het internet is aangesloten, zijn er een pak nieuwe mogelijkheden. “Voortaan kunnen technische interventies vanop afstand worden uitgevoerd. Leuk is ook dat de beiaardier nu nieuwe melodieën kan opladen via een pc. En daarmee is ook een bewerking van hedendaagse muziek naar ‘beiaard standaard’ mogelijk”, schetst schepen voor Stadsgebouwen Bart De Bruyne (Groen). “Zelfs stadsmedewerkers kunnen nu via een app de beiaard in- en uitschakelen, wat dan weer mogelijkheden biedt bij speciale activiteiten in het stadhuis, zoals een huwelijk.”

Ook de klok van het stadhuis loopt weer zoals het hoort. De werking van de klok hangt immers onlosmakelijk vast aan de automatische beiaard. Sint-Niklaas is weer helemaal mee met de tijd.