Beau (18) kweekt zwaarste pompoen van het Waasland: 390,5 kilogram Kristof Pieters

05 oktober 2020

10u01 4 Sint-Niklaas In de Kempense gemeente Kasterlee vond het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap van de zwaarste pompoen plaats. Het In de Kempense gemeente Kasterlee vond het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap van de zwaarste pompoen plaats. Het zwaarste exemplaar was van een kweker uit Deurle die maar liefst 1024,5 kilogram woog. Beau Maes (18) uit Puivelde kweekte een pompoen die 390,5 kilo woog, goed voor de zwaarste pompoen uit het Waasland.

Grote pompoenen kweken is een kunst. “Om zo’n zware pompoenen te kweken moet je de pompoenplanten vooral met veel liefde behandelen,” vertelt Beau. “Vorig jaar was het een fiasco want door een teveel aan water begon de pompoen te rotten. Dit jaar had ik het anders aangepakt. Ik plantte de pompoenen op 20 maart 2020. Al na enkele dagen kiemen de zaden en vanaf dan gaat het razendsnel. Een ideaal mengsel van goede grond, compost en paardenmest en veel water moet er voor zorgen dat de plant de vrucht in zeer korte tijd een enorme omvang doet krijgen. Enkele maanden lang gaf ik de planten dagelijks een speciaal gemaakte fles voedsel die via een druppelsysteem bij de plant kwam. Ja je moet er echt wel moeite en veel tijd in steken.”

Beau ging naar de land- en tuinbouwschool in Sint-Niklaas ging en opende vorig jaar met zijn vader Kris Maes een Thaïse groentetuin. Het kweken van zware pompoenen is vooral een hobby. Zijn exemplaar van 390,5 kg was goed voor de 31e plaats op het Belgisch kampioenschap. “De top bestaat vooral uit mensen uit de omgeving van Kasterlee die vele jaren ervaring hebben. Ik ben wel blij dat ik dan toch de grootste pompoen van het Waasland kon kweken”, lacht hij. “Nu ik de goeie techniek te pakken heb wil ik volgend jaar nog beter doen.”

De zaden en stukken vruchtvlees van Beau’s ‘Atlantic giant-pompoen’ kan men kopen in zijn winkeltje aan de Kemzekestraat 59 in Puivelde.